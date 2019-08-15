15 Ağustos 2019 Perşembe

Liverpool'un İstanbul Aşkı


Tek kelime ile harika bir maç izledik. İstanbul finalleri gollü,uzatmaya giden ve penaltılara kalan şenliğe dönüşüyor resmen. Maç 1-1 , uzatmalarda 2-2 ve penaltılarla kupaya uzanan yine yeniden Liverpool... YNWA !
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