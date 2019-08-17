Nzonzi'nin Müthiş Kariyeri

Galatasaray Sportif A.Ş., Steven Nzonzi’nin kulübümüze geçici transferi için kulübü Roma ve oyuncuyla anlaşmaya vardı.
Ön libero olarak görev yapan 30 yaşındaki Steven Nzonzi, 15 Aralık 1988 tarihinde Fransa’nın Colombes şehrinde dünyaya geldi.
1.96 boyundaki oyuncumuz, profesyonel futbol kariyerine 2008 senesinde SC Amiens takımında başladı. SC Amiens formasıyla çıktığı 37 maçta 1 gol 4 asistlik katkı veren orta saha, 2009 – 2010 sezonunun başında 700 bin Euro bonservis bedeliyle İngiltere’nin Blackburn Rovers takımına transfer oldu.
Blackburn Rovers formasıyla geçirdiği üç sezonda toplam 96 mücadelede ter döken Steven Nzonzi, bu karşılaşmalarda takımına 5 gol 5 asistlik bir katkı verdi. Nzonzi, Blackburn formasıyla gösterdiği performansın ardından 4.5 milyon Euro bonservis bedeliyle 2012 yazında Stoke City’e transfer oldu.
Stoke City formasıyla toplam 120 maça çıkan Steven Nzonzi, bu karşılaşmalarda 7 gol 4 asistlik bir performansa imza attı. Steven Nzonzi, 2015 – 2016 sezonun başında İspanya’nın Sevilla takımına 7.5 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Sevilla’da geçirdiği ilk sezonda takımının UEFA Avrupa Ligi’ni kazanmasında önemli rol oynayan Steven Nzonzi, burada geçirdiği üç sezonda toplam 136 karşılaşmada forma giydi ve 8 gol, 7 asist kaydetti. Steven Nzonzi, İspanya’daki başarılı performansından sonra 2018 – 2019 sezonunun başında İtalya’nın köklü kulüplerinden Roma’ya 30 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer oldu.
Roma’da geçirdiği bir sezonda toplam 39 karşılaşmada mücadele eden Steven Nzonzi, bu mücadelelerde 1 gol 2 asiste imza attı.
Fransa Milli Takımı formasını ilk olarak 10 Kasım 2017’de giyen Steven Nzonzi, 2018 senesinde Dünya Kupası’nı kazanan Fransa Milli Takımı kadrosunda da yer aldı ve toplam 14 karşılaşmada milli formayı terletti.
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