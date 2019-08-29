CL Kura Çekimi Günü

UCL turnuvası kura çekimi bugün saat 19.00 da... Bir dönem 2. torbaya kadar çıkan Galatasaray kuraya 4. torbadan girecek. Geçen sezon kadar iyi gruba düşmesi mucize olur ancak önemli olan biraz da senin maçlarda ne yaptığın tabii ki.
CL en önemli konu evinde 3 maçı kazanmak...3 galibiyet ve 9 milyon galibiyet geliri çok önemli...İlk 2 torbadaki takımlar ile diğer takımlar arasındaki kalite ve bütçe imkanı öyle bir açıldı ki şampiyonlar liginde Türk takımları için en üst hedef belki çeyrek final o bile çok zor... 2 .tur ötesi ulaşılmaz gibi duruyor.
Kura tahmini yapayım..Tabii ki gönlümden geçen ; Zenit - S.Donetsk - Salzburg -GALATASARAY
Çok abarttım farkındayım.
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