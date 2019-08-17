skip to main |
skip to sidebar
Denizlispor 2 - Galatasaray 0
-Bu orta saha ile yani Selçuk tercihi ile deplasmanda 3 puan çok zordu üstüne Selçuk Penaltı atamadı...
- 2019 senesinde ne olursa olsun bu takım maça Selçuk ile başlamamalı Atalay bu kadar oynamıyorsa onu da satın. Ayıptır.
-Bu takımın penaltıcısı Belhanda'dır...
-Diagne ya da Selçuk ancak Belhanda yoksa penaltı atmalı...
-Selçuk yerine Donk 11 oynar Seri daha bir 8 özellikli olmalıydı. Tam hazır olmayan Seri verimsizdi.
-Luyindama ve Marcao'nun kötü futbolunda 6 numara eksikliği var.
- Fernando'nun gidişi ve Nzonzi'nin yeni gelmesi o boşluğu yarattı. Marcao ve Luyindama 1-2 haftaya toparlar.
-Marcao'nun sarı kartı varken orta sahada o müdahalesi resmen saçmalık. Amatör topçu yapmaz.
-Selçuk artık bitti yeni de değil 2-3 yıl önce...Bırak CL maçını berbat fizik güçsüzlüğü lig maçına bile yetmiyor. Geçmişe saygı eyvallah ama bir yere kadar.
-J.Durmaz'ın biraz zamana ihtiyacı var...Pas futboluna alışamadı. İlk kez büyük takımda oynuyor.
-Babel kart konusunda daha sakin olmalı...Takıma tecrübe katsın diye geldi sarı karta koşmasın dün bir,bugün iki daha.
-Diagne satılmazsa kalacak yapacak bir şey yok ama büyük takım forveti değil geçen sezon anladık
-Nagatomo hücum anlamında çok yetersiz,Gönül elbet sol bekte Kolarov tarzı A+ futbolcu istiyor ama bu sezon böyle geçecek artık... FFP varken hepsi sırayla oluyor.
-Bu deplasmanda geri düşmüşken Emre 45'te sahaya girmeliydi...Çok faydalı olacak eminim...
-Takımın geneli kötüydü ama Selçuk varken kenara Seri'yi almayı bana biri açıklasın.
-Maçta önde oluruz anlarım,0-0 iken forvet çıkarıp Ahmet'i almak gel bize gol at demenin kısacası...
-Saha kenarında Terim'in olup olmaması takımı gece /gündüz kadar etkiliyor...Ümit-Hasan kusura bakmasın çanta taşıyıcı..Olmadılar ve olmayacaklar.
-İlk maçlar zordur Nzonzi-Feghouli-Falcao ve Terim ile bu 3 puan telafi olacak...
-Canımız sağolsun Martta değil Nisanda şampiyon oluruz !
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder