2 Ağustos 2019 Cuma

CR7 & Emre Mor


B.Dortmund ve Celta Vigo kariyeri iyi geçmese de hala 22 yaşında ve yetenek olarak üst sınırı çok yüksek...Terim adam eder kuralı yeniden işlerse çok büyük kazanım.
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