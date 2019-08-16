16 Ağustos 2019 Cuma

Unutulmaz Gol


Sneijder futbolu bıraktı. 572 maç. 152 gol. 142 asist. Milli takımda 134 kez oynayarak (rekor kendisinde) attığı 30 gol. 2010'da Ballon d'Or'un gerçek sahibi.
Biz Galatasaraylılar için en unutulmaz 3 golünden biri... Diğer ikisi mi? Volkan'a sorun.
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