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Nzonzi Transferine Genel Değerlendirme
Steven Nzonzi sağ gösterip sol vurmak gibi oldu ama şahane oldu. Bakayako,Wanyama vb isimlere göre verim alma açısından daha garanti bir 6 numara...İş uzamadan 3 günde açıklandı. Emeği olanların eline sağlık.
Fransa,İngiltere,İspanya,İtalya liglerinde ortalama her sezon 40 maça çıkmış birinden söz ediyoruz. Kağıt üstünde mükemmel transfer ama sahadaki sonuçta bence iyi olacak.
FFP kıskacı varken hem Seri hem de Nzonzi'yi bonservis ödemeden transfer etmek 10 numara transfer başarısıdır. Süper ligin en iyi 6 numarası geçen sezon Fernando idi bu sezonda bence Nzonzi olur.
Fernando ligin o mevkide en iyisiydi ama sakatlık sorunu başlamıştı. ilk sezon 25 geçen sezon 22 maç oynadı. 3,3 milyon euro maaşı vardı ve sözleşme son senesinde 4,5 milyona satıldı..Güzel değişim bana göre...
Nzonzi nin oyuna katacağı kesicilik ve sertlik Seri ve Belhanda'nın futbolunu kesinlikle yukarı taşıyacak. Luyindama ve Marcao'da eski performansa döner Nzonzi hamlesi sonrasında...
Sözleşme detayı açıklanınca tekrar bakarız ama söylendiği gibi 1+1 yıllık kiralama ve satın alma opsiyonu varsa çok iyi operasyon...
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