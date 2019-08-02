2 Ağustos 2019 Cuma

Emre Mor Galatasaray'da


Şartlar olabilecek en iyi seviyede neredeyse...Yıllık kiralama bedeli , oyuncunun ücreti ve satın alma opsiyonu... Risk büyük ama kazançta büyük olur.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler: , ,

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 