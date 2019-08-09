9 Ağustos 2019 Cuma

Once Upon A Time GALATASARAY / 1989


9 Ağustos 1989 | Galatasaray (Milan - Galatasaray / Brescia Stadı - İtalya) Stefano Borgonovo'nun attığı gollerle karşılaşmayı 3-1 kazandı. Galatasaray'ın tek golü Tanju Çolak'tan geldi.
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