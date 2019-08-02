2 Ağustos 2019 Cuma

Aklı Sahada Olursa Felaket Felaket


Bu tip saçma işlerle uğraşmaz, sosyal medyada değil sahada çalışırsa 8'e alınıp 18'e satmak mümkün.
Ortayı Yapan zaman:
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