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Bir Efsanenin Çöküşü Selçuk İnan
Alexİn zamanında Selçuk , Selçuk iken söylediği bir söz vardı... ''Türkiye'nin en iyi futbolcusu...Çoğu kişi için Trabzonspor'dan ayrılınca seçtiği takım ile Türk futbol tarihine direkt etki etti...O günlerden bu günlere vefa vb nedenlerke çoktan ayrılması gereken yollar hala devam ediyor ama süreç sancılı...Sözleşmesi devam eder anlarım. Ancak 3 senedir fizik olarak bitik Selçuk İnan'la tekrar sözleşme yapmak büyük hataydı Terim için...O fizik gücü ile bırak Galatasaray'ı süper lig ve 1. ligde 11 başlaması imkansız...Mehmet Topal çok daha fazla yarar sağlardı.
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