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Vedat Ve Deniz Transferleri
Hem Vedat Muriqi hem de Deniz Türüç eğer Galatasaray sonuna kadar ısrarcı olsa şu an GS forması giyiyordu gençler boşuna küçükken FB liydim goygoyu yapmasınlar...CL oynama isteği başta olmak üzere GS ikisi içinde ilk tercihti...
İkisi içinde GS hem bonservis hem de yıllık ücret için bir teklif yaptı ve kabul ediyorsan gel dedi. Kadro kalitesi için daha fazla ihtiyacı olan FB bir miktar fazla verdi aldı o kadar basit. Bizde yedek FB de 11 oynayacaklarını biliyorlar...Konu bundan ibaret.
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