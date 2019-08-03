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Seri'den Açıklamalar
Transfer sürecinde Didier Drogba ile konuşmadık. Transfer süreciyle ilgili aklımda kalan şey Galatasaray'ın beni çok istediğini göstermesi. Biraz bekledim ve duruma baktım. Galatasaray''da oynamanın benim için daha avantajlı olduğu kararına vardım. Galatasaray gibi büyük bir kulüp sizi istediği zaman buna hayır diyemezsiniz. Milan'dan da bir teklif vardı ama yöneticiler olsun, taraftarların beni istemesi olsun, bir saniye tereddüt etmeden Galatasaray'ı seçiyorsunuz.
Her iki mevkide de oynayabiliyorum. Topa sahip olmayı da seven bir oyuncuyum. Belhanda'yla daha önce Nice'te oynadık ve iyi bir uyum yakaladığımı düşünüyorum. Ama benim değil takım olarak ne yapacağımız önemli. Burada önemli olan şey futboldan keyif almak ve taraftarlara keyif vermek. Benim için de en önemli nokta keyif almak. Dünyanın her yerinde taraftarlarımıza keyif sunmak istiyorum.
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