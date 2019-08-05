5 Ağustos 2019 Pazartesi

Hem 6 Hem 8 Seri


İdeal yeri 8 numara olsa da Seri'nin yetenek,teknik,tecrübe,fizik ve oyun görüşü olarak 6 numara da oynayacak kapasitesi fazlasıyla var. Orta sahaya yapılacak transfer sezon içinde takım içindeki rolünü netleştirir.
Ortayı Yapan zaman:
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