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Emre Mor / Açıklamalar
Emre Mor: "Galatasaray’a gelmek benim için çok büyük bir hayaldi. Nihayet gerçek oldu. Burada olduğum ve tekrar antrenmanlara başlayacağım için çok mutluyum. Başkanımıza sözleri ve bana inandıkları için çok teşekkür ediyorum."
"Fatih Hoca benim için olabilecek en iyi teknik direktör. Çok iyi bir ilişkimiz var birbirimizi yakından tanıyoruz. Ona çok büyük saygı duyuyorum. Benim yeteneklerimden en iyi şekilde faydalanabileceğini düşünüyorum. Beraber yakalayacağımız başarılar için sabırsızlanıyorum."
Galatasaray taraftarlarını çok seviyorum. Onlarla buluşmak için heyecanlıyım. Umarım beraber birçok gol sevinci yaşayıp yeni başarılara koşacağız."
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