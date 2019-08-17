skip to main |
skip to sidebar
Roma'da 2 Türk
Mert Çetin: “Cengiz ile kısa bir süre önce tanıştık. Burada Türk olarak yanlızlık çekmeyeceğim. Birbirimize yardımcı olacağımızı ve onunla gelişeceğimi düşünüyorum.”
İdolüm Sergio Ramos. Hep onu örnek aldım. Amacım bu kulüpte kalıcı olmak ve ödüller kazanmak.
Kendimi daha üst düzeye çıkarabileceğim bir yere geldim. Burda tribüne tek bir şeyin sözünü verebilirim: Savaşmaya geldim
Genç bir oyuncuyum. Bu formanın ne demek olduğunu iyi biliyorum. Tarif edemediğim bir hisle donanmış durumdayım. Çok heyecanlıyım. Taraftarın umutlarına ayak uydurabilirim umarım.”
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder