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Emre Mor ve Yeniden Doğmak İçin Doğru Adres Galatasaray
Kiralama ve satın alma opsiyonu bedelinden bağımsız Emre Mor transferi çok önemliydi...Geçen sezon maç içinde oyuna Muğdat giriyordu...Emre tarzı futbolcu bu ligde iş yapar 2+2=4
Emre Mor saf yetenek ve bu yeteneğinin %40'ı ile oynadı hatta idare etti diyelim. Ona inanan ve Milli Takıma alıp futbol dünyasına tanıtan kişi Fatih Terim'di kuşkusuz...Tekrar yollar bu kez GS kesişti. Hayırlı olsun.
Mor işlenmemiş elmas madeni gibi yeteneğinin üst limiti nedir bence görmedik henüz..Oyun disiplini,fizik kalite,pas oyununu öğrendiğinde 6 ya alsan 26 ya satarsın öylesi.
Emre Mor hem açık alanda hem dar alanda iş yapacak,topla aniden hızlanma,ters çalım atma becerisi yüksek bir genç.
Bu konuda Terim'e güvenmeyip kime güveneceğiz? Engin Baytar,Donk vb futbolcuların performansını yükselten adam Mor'u dantel oyası gibi işler...
Bu tip yetenek fışkıran topçuları Galatasaray tribünü bağrına basar. Aklını futbola verirse Emre Mor ,Arena'da 52.000 taraftar önünde DURDURULAMAZ !
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