Süper Kupa Yine Yeniden Galatasaray'ın

Üçleme tamamlandı yine... Lig , kupa ve Süper Kupa şampiyonluğu...Rakip zayıf ve sezon başı olunca maç genelde yüksek tempo ile oynanmadı.
6 ve 9 numara eksikliği çok göze çarptı. Jimmy,Adem,Emre,Babel hepsi belli bir rolün adamı ve uzun maratonda sıra gelince sahne alacaklar. Lig,Kupa ve CL yolculuğu uzun..
Seri çok klas futbolcu ve futbol aklı tıpkı Fernando gibi bu ligin çok üstünde...İyi bir 6 numara transferi ile Seri'nin verimliliği daha da artar.
Babel zorunlu olmadıkça forvet değil kanatta oynamalı.Muslera iyi başladı ise iyi devam eder zaten.
Selçuk'tan o fizikle verim almak çok kolay değil. Aklı ile oynuyor artık, vücut geri kalıyor.
Sezonun henüz çok başındayız.Sonuçta kupa kazanmak güzel , hayırlı olsun herkese...
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