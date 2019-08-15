15 Ağustos 2019 Perşembe

WS Galatasaray Kariyeri


Wesley Sneijder'in Galatasaray kariyeri:
🏟️
Maç: 175
🎯
Gol: 45
🅰️
Asist: 44
🏆
2 Süper Lig şampiyonluğu
🏆
3 Türkiye Kupası
🏆
3 Türkiye Süper Kupası
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 