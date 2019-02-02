Yeni Forvet İkilisi

İlk devre hem de CL varken Eren'e katlanan taraftar artık iki yeni forvet ile maç izleyecek kıvama geldi.
Mitroglou'nun beklentinin üzerinde performans göstereceğini düşünüyorum.
Diagne için düşüncemi Twitter'da yazmıştım.
''Bu taraftar 7 aydır sabah akşam forvet alın diye isyan ediyordu. İlk yarı 17 maçta 20 gol atmış,son 34 maçta 32 gol atmış bu adam...Ligi biliyor,1991 doğumlu,zenci,gol atınca goril maskesi takıyor.Bonservis bedeli az çok diye tartışılacak zaman değil. Bu saha dışı güç gösterisi ! ''
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