Güncel Futbolcu Maaşları

Sezon sonu Belhanda ayrılır diye düşünüyorum. Daha önce de yazmıştım şu anda Galatasaray'da 2 milyon euro üstü yıllık maaş eden performans yok. Elbette bazı futbolcuları Türkiye'ye 3-4 milyon yıllık maaş verdiğiniz için getirebiliyorsuz. Ancak sezon sonu maaş bütçesi anlamında devre arası yapılan iyileştirme devam etmeli... Mesela bu tablodan Maicon bugün ayrıldı ve Daha genç ve potansiyelli Marcao ve Luyindama, Maicon'un neredeyse yarı parasını alacak.
Doğum günlerinde pasta kesmek dışında etkinliği kalmayan Selçuk'un o yaş ve ötesi 2 yıldır berbat performansı ile 1 milyondan fazla kazanması yazık günahtır artık.
Eren-Donk, kiralık Ndiaye sonrası yıllık 1,5 - 2 bandında daha genç futbolculara yönelmeliyiz.
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