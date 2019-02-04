4 Şubat 2019 Pazartesi

Ajax U11 Takımı


Ajax 11 yaş altı takımı, PSV 11 yaş altı takımını 31-4 yendi.
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 