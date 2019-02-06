Alanyaspor :1 - Galatasaray : 1

Rakip teknik adam Sergen Yalçın iyi analiz yapmış...Önde basan , rakibin pas bağlantılarını presle zorlayan Alanyaspor istediği puanla sahadan ayrıldı.
Yeni transfer 2 stoper ilk kez birlikte oynadığını düşünürsek çok sırıtmadılar.Gelecek maçlarda uyum artacaktır.Ndiaye ve Belhanda özellikle ilk devre çok kötü oynadı.
Feghouli kendi klasına yakışan gol attı ama pas almadan sadece yeteneği ile senede 3-4 maçı tek başına çevirmek zorunda... Bu takımın para anlamında en çok kazananı sen isen taraftar bunu senden bekler Soso...
Mitroglou ilk maçın acemiliği ve idman eksikliği ile çok etkili olmadı. Maça Sinan ile başlayıp son yarım saat oyuna alınabilirdi.
Bu 2 puan kaybı kabul edilebilir bir deplasman. İlk yarı Arena'da kaybedilen puanlar belki de şampiyonluktan edecek.
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