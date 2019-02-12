skip to main |
skip to sidebar
M .Cengiz'den Açıklamalar
Değerli arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle 4 şehidimize Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyorum. 1 aylık maratonda bizden 1 forvet istenmişti ancak 2 forvet 3 defans 1 bek aldık."
Biz hakemler bizim lehimize hata yapsın istemiyoruz. Bir tane taçın dahi bizim lehimize haksız yere verilmesini istemiyoruz. O bizim vicdanımızı yaralar. Buna rakip takımlar da inansın. Biz de aynı şekilde onların öyle olduğuna inanıyoruz."
Diagne ve Kasımpaşa ile uzun vadeli anlaşma yaptık. Bunun içinde özel hükümler var. Bu özel hükümler tek taraflı olsa ben açıklarım ama Kasımpaşa ve başka parçaları var. Mahremiyet olduğu için bunu açıklamak istemiyorum."
"Bizim Trabzonspor maçlarını isterse Ahmet Ağaoğlu yönetsin. Biz yine istediğimiz sonuca ulaşacağımıza inanıyoruz."
MHK Başkanı isterse en azılı fanatik rakip taraftar olsun, o yönetsin, biz hiçbir beis duymayız."
"Biz VAR konuşmaları yayınlansın istiyoruz."
“Burdan Galatasaray taraftarına sesleniyorum; biz yönetim olarak üzerimize düşeni yaptık; siz de 14 Şubat’ta store’lara hücum edin, atak edin, ürünleri bitirin”
Bir yanlış ve hata varsa, yönetimi temsilen bana aittir. Bir başarı varsa bu el birliği iledir, hep birliktedir."
Forvet transferi gecikince hanım bana küstü. Aslında bu küskünlüğü resmiyete dökmek için elime fırsat geçti ama Galatasaray sevgisi ağır bastı!”
“Türkiye'de yerli oyuncuların en çok süre aldığı takım Galatasaray. Demek ki bazı argümanlar boş. Bir ülkeyi yabancı düşmanlığına sokmak, geri kalmış toplumların işidir.”
"Biz, ısrarla aynı hataları yapan hakemlerin hakemliği bırakmasını istedik. TFF'nin bütün kurullarıyla istifasını istedik. Bütün bunlar bana yol, su, elektrik olarak geri döndü. Cezalar aldım."
(İstiklal Marşı tartışmaları ile ilgili) “Biz senfoni orkestrasına şarkı söyleyecek eleman mı arıyoruz yoksa futbolcu mu? Milli marşı okuyacak koro üyesi mi yoksa futbolcu mu arıyoruz?”
"Oyun oynanırken kural bozulmaz. Bu kurallara göre 3-4 yıllık sözleşmeler yapıldı."
Biz altyapıda bir devrim yapıyoruz. Açın biraz GS TV'de altyapı maçlarımızı izleyin. Ozan'ı kim yetiştirdi? Arkadan gelenler de var. Lig ve Kupa dahil yerliye verilen sürede biz birinciyiz."
"Trabzon maçında hakem konuşuluyor. Müthiş futbol oynadık, son yılların en müthiş futbolu. Trabzon ezilmedi, genç çocuklar emek verdi. Maç bittikten sonra her iki takım futbolcuları birbirine sarıldı. Büyük güzellikti"
"VAR konuşmalarının yayınlanmasını istedik? Verdiler mi? Vermediler! Biz önce federasyondan kayıtları istedik ancak dönmediler bile. Ardından da UEFA ve IFAB ile bir temas yaptık ve onlardan istedik. IFAB bize geçen hafta cevap verdi
Bizim maçımızdakileri yayınlayın, Trabzon maçındakileri de yayınlayın. Trabzon futbol şehridir, büyük bir markadır, neden onlara haksızlık isteyelim. Ben, maçı izlerken Galatasaray'a haksızlık yapıldığını gördüm ancak sonra Trabzonspor'a da yapıldığını gördüm"
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder