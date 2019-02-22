22 Şubat 2019 Cuma

Benfica 0 - Galatasaray 0


- Oyuncu kalitesi olarak değilse de oyun olarak üstün olan zaten Benfica. - İlk maç verilmeyen net penaltı, bu maç temiz gol ofsayt kararı ile iptal oldu. - Bu seviyede CL'de VAR varken UEFA liginde VAR olmaması çok anlamsız. - Diagne eleştirileri çok abartılı.O bu ligin en iyisi
- Luyindama-Marcao uyumu gelişiyor,daha iyi olacak. - Onyekuru bu seviye için yetersiz kalıyor test etmiş olduk. - Emre tam olarak hazır olduğunda 11 e girer Onyekuru yedek olmalı. - Belhanda-Feghouli lig için büyük kalite Avrupa'ya çıkınca vasat. - Bu futbol Avrupa'da yetmiyor.
-Avrupa'ya yetersiz kalan futbol ligde şampiyon yapar seviye bu Türkiye'de. -Ligde göze batan Mariano ve Nagatomo , bu seviyede eksik kaldı. - Donk-Selçuk fark etmiyor. Ligde yaptığını Benfica fırsat bile vermiyor. -Ligde bu futbol ile kazanıyorsun ama Benfica'ya şut atamadık.
-Ayrıca Benfica ile çok formda oldukları dönem karşılaştık,şanssızlık. -Emre daha erken oyuna girse gol bulabilirdik belki de. -Kadro değişimi sezon sonu devam edecek. -Lig şampiyonluğu şu aşamada çok daha önemli.
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