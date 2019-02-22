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Benfica 0 - Galatasaray 0
- Oyuncu kalitesi olarak değilse de oyun olarak üstün olan zaten Benfica.
- İlk maç verilmeyen net penaltı, bu maç temiz gol ofsayt kararı ile iptal oldu.
- Bu seviyede CL'de VAR varken UEFA liginde VAR olmaması çok anlamsız.
- Diagne eleştirileri çok abartılı.O bu ligin en iyisi
- Luyindama-Marcao uyumu gelişiyor,daha iyi olacak.
- Onyekuru bu seviye için yetersiz kalıyor test etmiş olduk.
- Emre tam olarak hazır olduğunda 11 e girer Onyekuru yedek olmalı.
- Belhanda-Feghouli lig için büyük kalite Avrupa'ya çıkınca vasat.
- Bu futbol Avrupa'da yetmiyor.
-Avrupa'ya yetersiz kalan futbol ligde şampiyon yapar seviye bu Türkiye'de.
-Ligde göze batan Mariano ve Nagatomo , bu seviyede eksik kaldı.
- Donk-Selçuk fark etmiyor. Ligde yaptığını Benfica fırsat bile vermiyor.
-Ligde bu futbol ile kazanıyorsun ama Benfica'ya şut atamadık.
-Ayrıca Benfica ile çok formda oldukları dönem karşılaştık,şanssızlık.
-Emre daha erken oyuna girse gol bulabilirdik belki de.
-Kadro değişimi sezon sonu devam edecek.
-Lig şampiyonluğu şu aşamada çok daha önemli.
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