Asistin Asisti Reis # YB10

Belhanda henüz Sneijder gitmeden hele 10 numara ondan alınıp kendine verilmesi nedeniyle büyük beklenti oluşturmuş bir futbolcuydu kuşkusuz.
O ısrarla klasik 10 numara olmadığını daha çok 8 numara olduğunu söylese de ki doğru ama eğer Galatasaray'da 10 numara oynuyorsanız taraftarın aklına Hagi,Sneijder gibi ikonik futbolcular geliyor elbette.
Genel olarak gamsız bir tavrı var, sahada oyun dışı kart görmeye müsait bir yapısı olduğu gerçeği de var. Ancak oyuna kendini verdiğinde bu ülkenin şu an en iyi orta saha futbolcularının başında geliyor.Oyuna katkısı,savunma ile forvet arasındaki pas bağlantı gücü,fizik üstünlüğü hep iyidi ama taraftarın beklentisi etkili şut,gol ve maçta gerektiğinde sahaya isyan koymak ve liderlik yapmak. 1,5 yıldır eksik olan son iki maçta öne çıktı. Trabzonspor ve Kasımpaşa maçlarının yıldızı Belhanda'dır. Devre arası satılıyordu ama Terim'in isteği ile kaldı. Fayda maliyet açısından bakıldığında para ederken 9 milyon bonservis ile sezon sonu satılmasına bende olumlu bakıyorum. Şampiyonluk gelirse 2 yılda 2 lig şampiyonluğu onun kariyeri anlamında da mükemmel olur.
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