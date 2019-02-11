11 Şubat 2019 Pazartesi

Japon Derbisi


Japonlar, 31. haftadaki G.Saray-Beşiktaş maçının saat 15.00’te oynanmasını istiyor. Böylece ülkedeki herkes, Nagatomo’yla Kagawa’nın mücadelesini takip edebilecek.
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