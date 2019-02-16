16 Şubat 2019 Cumartesi

Rui Costa & Fatih Terim


Hem Fiorentina hem de Milan'da beraber çalışan ikili tekrar buluştu. Benfica'nın yöneticisi olarak İstanbul'a gelen Rui Costa ile Terim'in buluşması.



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