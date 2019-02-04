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Muslera Sorunu
Muslera 2012'den bugüne öyle anlarda şampiyonluk modunu açıp öyle maçlarda gol olur denen o kadar çok top çıkardı ki taraftarın gözünde kolay kolay bitmeyen kredisi var. Ayrıca arkasında bekleyen kaleciler yıllardır onun seviyesinin çok uzağında ..
Antreman disiplini,çalışma anlamında olmasa da kafa olarak konsantrasyon olarak vazgeçilmez olduğunu bilmek zaaf yaratıyor bence. Yedeği mesela Başakşehir kalecisi Mert olsa bu kadar rahat olmazdı.
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