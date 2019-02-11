Galatasaray 3 - Trabzonspor 1

Maçın başında resmen kusursuz fırtına vardı. İlk 15 dk premier lig seviyesinde tempo ile Galatasaray rakibine top göstermedi.
Cezalı futbolcu,sakatlık,kondüsyon problemi çözülünce kalite olarak ligin en etkilisi Galatasaray kuşkusuz.
Ndiaye bu sezonun en etkili futbolunu oynadı.Özellikle ligin 2. yarısı çıkışa geçen futbolculardan.
Belhanda geldiği günden beri en iyi futbolunu oynadı. Bunu söylememde en önemli etken sadece takımı ileri taşımadı eksik olan şut özelliği kullanarak skora ve maça damga vurdu.
Ligin bitmesine 13 hafta gibi uzun süre var.Puan farkı bence 6 değil 3 ..Arena'da 50.000 taraftar önünde Başakşehir'i yeneceğine eminim.
Diagne çok etkili forvet,kolay pozisyona giriyor ama hakemle ve rakiple oynamayı bırakmalı.
Feghouli ve Onyekuru , Diagne'yi iyi beslediği sürece bu ligin çok üstünde bir hücum hattı var.
Hakem performansı hele VAR varken skandaldı. Resmen ezici futbol ve galibiyeti gölgeledi diyebilirim.
Rakibin penaltısı ve Diagne'ye çıkmayan 2. sarı kart çok yanlış karar.
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