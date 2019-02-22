22 Şubat 2019 Cuma

Avrupa Ligi Eşleşmeler


Bir blog klasiği...Tahminleri alalım.

CHELSEA-İNTER-BENFİCA-NAPOLİ-VALENCIA-SEVİLLA-ARSENAL-VILLAREAL
Ortayı Yapan zaman:
Tepkiler: 
Etiketler:

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

Kaydol: Kayıt Yorumları (Atom)
 