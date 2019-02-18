skip to main |
skip to sidebar
Kasımpaşa 1 - Galatasaray 4
Galatasaray'ın deplasmanda maç çevirmesi şampiyonluk yolunda önemli kriter.
Muslera şampiyonluk modunu açmazsa zorlanırız. Atan tutan iyi olacak malum.
Marcao ve Luyindama birlikte oynadıkça seviye yükselecek.Takımı ileri itiyorlar.
Belhanda resmen Fransa günlerine döndü.
Feghouli böyle oynarsa ligi sallar zaten. Valencia günlerini hatırlattı.
Emre iyi bir yerli alternatif olacak.Fizik olarak güçlensin yeter. Kalite var belli.
Linnes joker ama robot değil biraz dinlenmezse bir sakatlık çıkacak :)
Donk şu hali ile Fernando'dan faydalı,verimli...
Diagne gol atacak elbet, varlığı bile orta sahadan gelenlere alan açıyor.
Bu saatten sonra fikstür avantajı dezavantajı yok büyük takım kazanacak.
Hakemler o kadar kötü ki. VAR da oturan ya görmüyor ya eyyam yapıyor.
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder