18 Şubat 2019 Pazartesi

Var mı Ötesi ? Lionel Messi


Avrupa’nın 5 büyük liginde bu sezon en çok; ⚽ Gol Atan: 🇦🇷 Lionel Messi 🎯 Asist Yapan: 🇦🇷 Lionel Messi 👟 Kilit Pas Veren: 🇦🇷 Lionel Messi 🏃Başarılı Dripling Yapan: 🇦🇷 Lionel Messi 🍾 Maçın Adamı Seçilen: 🇦🇷 Lionel Messi
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