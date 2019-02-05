5 Şubat 2019 Salı

5 Büyük Ligin Ocak Transfer Dönemi Top 5


Avrupa'nın 5 büyük liginde Ocak transfer döneminde top 5'ler Ozan Bundesliga'da 3. sırada.
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