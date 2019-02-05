5 Şubat 2019 Salı

Sneijder & Kaka


2010 FIFA World Cup South Africa, Netherland vs Brazil 2-1

Sneijder'in Dünyanın en iyi 10 numarası olduğu dönemler...
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