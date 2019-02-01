Christian Luyindama Galatasaray'da

Transferin KAP açıklaması
"Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir.
Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."
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