5 Şubat 2019 Salı

İyi Ki Doğdun Hagi


Hagi, Galatasaray formasıyla; ⚽️ 116 Resmi maç 🔥 50 gol 🎯 37 asist 🏆 1 UEFA Kupası, 1 Avrupa Süper Kupası 👑 3 kez yılın futbolcusu 🥇 4 Süper Lig Şampiyonluğu 😍 1 Türkiye Kupası ve 2 Türkiye Süper Kupası.
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