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Futbolcunun İş Ahlaksızlığı Örneği
Ben bu transfer haberi çıktığında yalan haber sanmıştım. Açıkcası Tarık Çamdal'ın bir daha süper ligde takım bulacağına inanmıyordum. Yetenekten ziyade karaktersizlik anlamında. Antalyaspor'un teknik adamının Bülent Korkmaz olduğunu düşünürsek olay daha vahim bu açıdan.
Konu Galatasaray'dan bağımsız yıllarca 1 maç dahi oynamadan yattığı yerden para alacak kadar yüzsüz bu kişiye Bülent Hoca nasıl forma verecek anlamadım. Ne mide var insanlarda. Başkası adına utanmak bu olsa gerek.
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