Skibbe'den Mıtroglou Değerlendirmesi

Kostas Mitroglou mükemmel bir futbolcu. Yunanistan Milli Takımı’nın başında olduğum dönemde benim 1 numaralı tercihimdi. Sadece bir süre sakatlığı nedeniyle kendisinden yararlanamamıştık. Ne kadar iyi bir oyuncu olduğu milli takımdaki performansının yanı sıra formasını giydiği kulüplerdeki başarısıyla da tescillidir. En önemli özelliği bence bitiriciliği. Kostas, ayağına gelen ilk fırsatta gol atabilen bir forvet. Sol ayağı bir nebze daha iyi olsa da, sağ ayağını da oldukça etkili kullanıyor. İki ayağını da iyi kullanması çok önemli. İki ayaklı forvetlerin gol bulmada ceza sahasında ciddi bir avantajları oluyor. Tekniği çok iyi, dağıttığı paslarda isabeti yüksek.. Toplu oyunda olduğu kadar, topsuz oyunda da başarılı, takipçiliği gelişkin. Bu sayede kafa gollerini de kaydeder.
Tek forvet olarak da çift forvette de etkili olabilir. Çok farklı sistemlerde oynadı, bunun çok fark etmeyeceğini düşünüyorum. Fatih Terim kendisini nasıl kullanacağını daha iyi bilecektir. Zaten Terim ondan sağlayacağı faydaya inanmasa, bu transferi istemezdi. Bence kulüp iyi bir transfer yaptı. Mitroglou bence Galatasaray’da başarılı olur.
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