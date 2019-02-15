Galatasaray 1 - Benfica 2

Portekiz liginin zirveye oynayan takımı Benfica as kadrodan 5-6 eksik varken Arena'da daha iyi oynayıp kazanırız diye düşünürken 20-22 yaşında gençlerle futbol dersi verdi resmen.
Takım olarak o kadar transfere rağmen hala kırılganız. Bu sene Avrupa'da ilerlemek yerine olmazsa olmaz lig şampiyonluğu olmalı. Lig 2. olup CL elemesi geçmek kolay değil.
Hakem bence çok iyi niyetli değildi. Penaltı kararı %100 yanlış yoruma açık bile değil. VAR olsa kesin iptal olurdu.
Diagne'yi kenar ortaları ile daha çok topla buluşturmak gerekiyor. 2 maç sonunda bu seviyenin topçusu değil demek yanlış. Bu lig için bu adam X faktör.
Fernando ligde biraz idare etse de Avrupa için o tempo kaldırmıyor. Gereksiz kartlar,yanlış hamleler ile çok faydasız. Donk'ta oyun aklı Fernando'da yapacak güç yok maalesef.
Marcao ve Luyindama birlikte oynamaya alıştıkça verim artacak. Topla çıkan Luyindama değil Marcao olmalı.
Maicon Ve Serdar'ın gönderilip sıfırdan savunma tandemi kurmak hele bunu devre arası yapmak zor tabii ki Uyum zaman alıyor.
Sezon sonu Belhanda kesin ,Feghouli büyük ihtimal satılmalı. Lig performansları bile inişli çıkışlı tartışılırken Avrupa arenasında etkinlik çok az..Ödenen bonservis ve yıllık ücrete bakınca hakkını kesinlikle vermiyorlar.
Ndiaye hızlı mı evet,mücadele ediyor mu evet ama kartsız maçı yok neredeyse. Taktik faul alma,etkili pas,asist yapma,top saklama yok denecek kadar az.
Nagatomo asist dışında rakibi karşısında çok ezildi...Japonya ile oynadığı turnuva yorgunluğu muhtemelen etkiliyor.
Linnes görev adamı ama orta saha bu kadar sorunlu iken Mariano'ya sahada çok ihtiyaç var.
UEFA bu turnuvada niye VAR sistemini kullanmıyor anlamak mümkün değil.
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