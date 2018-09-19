19 Eylül 2018 Çarşamba

Zlatan Ibrahimovic'in 500 Golü


🇸🇪 İsveç (62) 🇸🇪 Malmö (18) 🇳🇱 Ajax (48) 🇮🇹 Juventus (26) 🇮🇹 Inter (66) 🇪🇸 Barcelona (22) 🇮🇹 Milan (56) 🇫🇷 PSG (156) 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Manchester United (29) 🇺🇸 Los Angeles Galaxy (17)
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