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Ülkenin En İyi İkilisi
S. Ali Çelikler:"GS her takımda olması gereken orta alan ikilisine sahip tek Türk takımı.Bütün büyük takımlar 2'li göbek tercihinde bir pasçı Fernando bir driplingçi N'Diaye tercihi yapıyor. Böylesi bir ikiliye Türkiye'de kimse sahip değil.
Dün bu ikilinin takımlarını nasıl ileri taşıdığı görüldü. İlerideki 4'lüyü prese ikna etmek stratejinin anahtarı ise, bu ikilinin performansı sistemin işletim birimiydi. Dün bir de ekstra kanat forveti performansı gelince rahat bir galibiyet elde edildi."
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