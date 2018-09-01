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İYİ ORTA GOL OLUR
Kanattan Sıfıra İnip Ortayı Keserim...
1 Eylül 2018 Cumartesi
Yaz Döneminin En Pahalı 10 Transferi
Ortayı Yapan
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Cumartesi, Eylül 01, 2018
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Transfer
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