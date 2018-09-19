Galatasaray 3 / L.Moskova 0

CL'de özellikle evinde oynadığın maça presle baskılı başlamak çok önemli...İlk 20 dk oynanan futbol golü getirdi.20-45 dk arası topu rakibe verse de hızlı kanat oyuncuları ile oyun devamlılığı sağladık.
Ndiaye muhteşem bir pres ve dikine oynama stili olan futbolcu..Kadroda değil belki Türkiye liginde benzeri yok.Rodrigues ve Nagatomo yine çok yi futbol oynadılar. Linnes, Farfan'ın kanadı kapatmak adına sahada olan varlığı ile başarılı oldu.
Çok hızlı oyunculara sahibiz ( Rodrigues-Onyekuru-Emre ) ve açık alan bulduğumuzda sahada coşuyoruz.
Donk stoperde belki ligde idare eder ama CL seviyesinde sırıtıyor. Ama yine de bir alternatif olması iyi tabii ki.
Ndiaye'nin çok gereksiz kırmızı kartı Porto deplasmanında sıkıntı yaratacak..Tempo yapıyorsak sebebi bu adam. Yokluğu yanındaki adamların performansını da geri çekiyor.
Terim mevcut kadro ,transfer yasakları, FFP ile süreci en verimli şekilde yürütmeye çalışıyor.
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