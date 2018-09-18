18 Eylül 2018 Salı

Hafta Arası Futbol


14.35 Shanghai SIPG-Guangzhou Evergrande (S Sport+) 19.55 Barcelona-PSV (CBC Sport) 19.55 Inter-Tottenham (İdman TV) 22.00 Stoke-Swansea (beIN connect) 22.00 Galatasaray-Lokomotiv Moskova (CBC Sport) 22.00 Liverpool-PSG (İdman TV)
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