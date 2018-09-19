Fatih Terim: "Layık olduğumuz yerdeyiz"

LAYIK OLDUĞUMUZ YERDEYİZ
İyi bir başlangıç yaptık. Layık olduğumuz yerdeyiz. İlk maçımızda güzel bir skorla ayrıldık. Buraları seviyoruz ve kalmayı da istiyoruz. Maça iyi başladık. Zaman zaman vitesi yükselttik ve azalttık. İkinci yarıya enerjimizi sakladık. Pozisyonlar bulduk. 10 kişi kaldıktan sonrada az bir zaman olmasına karşın tam konsantre oynadılar. Takım bütünlüğünü hiçbir an bozmadık. Bu beni sevindirdi. Lokomotiv bu sezon ilk defa 3 gol yedi. 7 maçta 5 gol yiyen bir takıma aldığımız bu skor beni sevindirdi. Yavaş yavaş havaya giriyoruz. Bu beni keyiflendiriyor.
HERKESİ HAZIR TUTMALIYIZ
Benim konumumdaki bir insanın sosyal medyaya göre hareket etmesini bekleyemezsiniz. Tartışacaklar fikirlerini tabii ki söyleyecekler. Ama biri oynuyorsa Galatasaraylıların çoğu 'Hocanın bir bildiği vardır' diyordur. Demeyen de saygı duysun bize. Mariano benim çok beğendiğim bir oyuncu, ama isimlerden geçsinler. O niye oynuyor, bu niye oynamıyor, kendi aralarında tartışabilecekleri bir konu, ama bu platformlarda değil. Martin'i çabukluğu için oraya koydum. Donk'un sakinliği ve fiziği oyun olarak ihtiyacımız olan şeydi. Mariano benim çok beğendiğim biri ve takımımızın da çok ihtiyacı olan birisi. Ama şuna hazır olun artık. Salı-Cuma, Cuma-Çarşamba, Çarşamba-Cumartesi maçlar oynayacağız. Herkesi hazır tutmalıyız.
BİRKAÇ ROLÜ YAPABİLECEK İSİMLERİ SEÇİYORUM
Mevcut oyuncularımızı yukarı çekmek için uğraş verdik. UEFA'dan cezamız var, her dakika transfer yapamıyoruz. Neredeyse hiç yapamıyoruz. Donk, Linnes ve Eren gibi oyuncuları kazandık. Eren bugün müthiş bir performans sergiledi. Ayağım ağrıyor dedi, 15 dakikada daha oynattık sonra oyundan aldık. Belhanda Trabzonspor maçında kırmızı kart görmeden önce iyi durumdaydı. Onun için 11'e aldım. Ancak sonradan değiştirdim. Feghouli'yi neden kadroya almadım. 18 kişi oynuyoruz. Ligdeki gibi 21 kişilik kadro yapamıyoruz. Her mevkiyi alternatifiyle düşünmek zorundayım. Birkaç rolü yapabilecek isimleri seçiyorum.
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