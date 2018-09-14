14 Eylül 2018 Cuma

Hafta Sonu Futbol


14 EYLÜL 2018 CUMA 

20:00 Giresunspor - Afyonspor (Bein Sports Max 1)
21:00 Galatasaray - Kasımpaşa (Bein Sports 1)
21:30 B.Dortmund - E.Frankfurt (S Sport Plus)
21:30 Club Brugge - Lokeren (S Sport Plus)
21:45 PSG - St.Etienne (Bein Sports 2)
21:45 Birmingham - WBA (Bein Sports 4)
22:00 Huesca - Rayo Vallecano (Bein Sports 3)
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