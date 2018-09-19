19 Eylül 2018 Çarşamba

Messi'nin Alışılmış Frikikleri


Rakitic: "Messi frikik kullanırken bazen izlemeye bile zahmet etmiyoruz. Topun başına geldiğinde sadece ne tarafa doğru sevineceğine bakıyoruz."
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