19 Eylül 2018 Çarşamba

Atom Karınca YN


Nagatomo: Mutluyuz. Çok önemli bir 3 puan aldık. Güzel oynayarak kazandık. Sahanın her yerinde kompakt bir oyun oynadık. Galatasaray'da oynadığım için bir kez daha gurur duydum. Hayatımda böyle bir atmosfer görmemiştim."
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