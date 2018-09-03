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Plansızlık Skandalı
UEFA ile olan FFP/ sattığın kadar al anlaşması bugün satamazsan alamazsın şeklinde değil...UEFA 31 Mayısa kadar süre veriyor...İyi bir forvet alıp Ocak transferinde telafi şansı vardı.Üst düzey bir takımın sezona yedek forvet ve sadece 1 forvet ile başlaması resmen skandal...
Eğer yönetim olarak kapasiten,yetkinliğin bonservisi ile forvet almaya yetmiyorsa kiralık olarak alınacak forvetler piyasada vardı. Bu elbette planlama gerektiriyor. Gomis giderse diye B planın olmazsa böyle kalırsın işte
Ligde 18 takım içinde Galatasaray dışındaki diğer 17 takımın forvet hattı Galatasaray'dan iyi ve alternatifli..Yönetimde biraz utanma duygusu varsa sokağa bile çıkmaması gerek..UEFA, FFP diye masal anlatmasınlar.
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